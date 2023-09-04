من دون أدوية.. أفضل 5 نباتات صحية تقلل الكوليسترول الضار فى الدم

أوصي طبيب تغذية بضرورة تناول خمسة نباتات صحية لتقليل مستويات الكوليسترول الضار بشكل طبيعي، من دون الحاجة للأدوية.



ووفقًا لما نشره موقع "express" الطبي، أوضح الطبيب إن وجود مستويات عالية من الكولسترول LDL، المعروف أيضًا بالنوع الضار، يمثل مشكلة صحية خطيرة لأنه يسد الشرايين، ولحسن الحظ يمكن لتغيير نمط الحياة البسيطة أن تقطع شوطا طويلا عندما تحاول ترويض المستويات العالية.



ويمكن لـ5 نباتات أن تقلل مستويات المادة الدهنية لديك بسهولة، حيث أن النباتات كلها مفيدة لاحتياجاتنا الغذائية، حيث ينصح بتناول الزنجبيل والتوت والتوت البرى والثوم والجينسنج، موضحة أن الثوم يخفض نسبة الكوليسترول والدهون الأخرى فى الدم، في حين أن مكملات الثوم خفضت إجمالى الكوليسترول بنسبة تصل إلى 29.8 ملجم / ديسيلتر.



في الوقت نفسه، أثبتت دراسة حديثة أن الزنجبيل قد يساعد فى تقليل نسبة الكوليسترول عند تناوله بمقدار 1600 ملجم يوميًا لمدة 12 أسبوعًا، كما كشفت تجربة عشوائية أجريت على 30 شخصًا مصابًا بداء السكري أن التوت البري قد يحسن أيضًا مستويات الدهون، بينما أظهرت تجربة أخرى أن فاكهة التوت البري (9 جرامات يوميًا) قد يقلل نسبة الكوليسترول السيئ، عندما يتعلق الأمر بالجينسنج.



كما أوصى طبيب التغذية بدمج هذه النباتات الخمسة في نظام غذائي صحي إما كغذاء أو مكملات غذائية، حيث إن تناول نظام غذائي يشبه "قوس قزح" والتى تشمل الكثير من الفواكه، والخضروات، والتوت البري والثوم والجينسنج، تساعد على التمتع بصحة جيدة إذا تم تناولها بانتظام، حيث إن هناك نقصًا فى الفيتامينات والمعادن بجميع المجالات.