لو فقدت كارت الشحن الخاص بالعداد مسبوق الدفع.. تعمل إيه؟

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها في حالة فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع، و فيما يلي أهم الخطوات التى يجب اتباعها:

1- يجب على المواطن المقيم في الوحدة الذي لديه عداد مسبق الدفع باسمه، أو ليس باسمه التوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع وبنفس تاريخ الفقد.



2- التوجه بعد ذلك إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه إيصال برقم محضر الفقد لتقديمه إلى الإدارة الهندسية لشركة الكهرباء ومعه مايثبت علاقته بالعين المركب بها العداد (عقد ملكية، أو عقد إيجار موثق).



3- يتم سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة، وسيتم استلام الكارت الجديد في نفس اليوم إذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التي كانت في الكارت المفقود، أما اذا كان لا يوجد بالكارت المفقود رصيد ففي هذه الحالة يحتاج الكارت إلى تفعيل الرصيد على الشبكة ويسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة.