موعد مباراة مصر وأثيوبيا والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر لخوض مباراته الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024، ذلك عند مواجهة أثيوبيا على استاد الدفاع الجوي في القاهرة.

وكان منتخب مصر قد حسم التأهل إلى أفريقيا أفريقيا بعد تصدر المجموعات الرابعة برصيد 12 نقطة ويليه منتخب غينيا في المركز الثاني بفارق 3 نقاط، ويأتي مالاوي وأثيوبيا في المركزين الثالث والرابع برصيد 4 نقاط لكل منهما.

موعد مباراة مصر وأثيوبيا

تبدأ مباراة مصر وأثيوبيا مساء يوم الجمعة المقبل في تمام السابعة السابعة بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لكل البطولات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويدير مباراة مصر وأثيوبيا طاثم تحكيم من الجابون بقيادة باتريك مبيامي، ويعاونه كل من بوريس مارلايس ديتسوجا وستيفن موتاسي مويو من الكونغو و ميسي جييسي نكونكو حكم رابع من الكونغو.

واستدعى روي فيتوريا مدرب منتخب مصر 26 لاعبا لمباراتي أثيوبيا وتونس خلال فترة التوقف الدولي وجاءت كالتالي: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل ومحمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حماده ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش وابراهيم عادل ومصطفي محمد ومحمد شريف وأسامه فيصل

