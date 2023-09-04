رئيس الغردقة يعقد اجتماعا تنسيقيا مع المرافق

عقد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة صباح اليوم بمكتبه اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي شركات المرافق شركة المياه والسنترال و الكهرباء والهيئة القومية للصرف الصحي لحل مشكلة المياه الجوفية بتقسيم الجوهرة ومناقشة اسباب هذه المياه المتراكمة ووضع حلول لازالتها والتنسيق لبدء الرصف في بعض المناطق بالمدينة

وأكد رئيس المدينة على التعاون لسرعة وضع حلول جذرية لانهاء هذه المشكلة وإنشاء بنية تحتية جديدة للمنطقة تشمل جميع المرافق

كما تم مناقشة موقف اكتمال المرافق بمنطقة الانتر وشارع القنصلية الإيطالية وبجوار مدرسة حسن كامل خلف مكتب البريد وخلف مسجد حمزة بشارع الكهف وذلك استعدادا لبدء أعمال الرصف بهم

كما ابرمت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء ياسر حماية عقداً مع الجمعية التعاونية للانشاء والتعمير وذلك لعمل حراسة وتأمين وصيانة للمماشي الموجود بالغردقة والتي تشمل ميدان الدهار شارع النصر و الجزيرة الوسطى امام شارع الاستاد و شارع شيري و شارع الشيراتون وشارع الحجاز و خلف قوات الأمن وشارع مترو الكوثر و كورنيش شاطئ ٤و الروضة و الجزيرة الوسطى أمام مبارك٨ وميدان جهينة و ميدان سينزو والشارع امام الديوان العام وميدان التقوى والنصب التذكاري القديم.

وذلك عن طريق المناقصة العامة للعام المالي الحالي وتمت الترسية على الشركة لسابقة اعمالها بالمدينة .

وصرح رئيس المدينة أن العقد مدته ٣ سنوات وفيه إلزام للشركة بتنفيذ الاعمال محل التعاقد بالكيفية المتفق عليها من تاريخ استلام الموقع

وأوضح رئيس المدينة أن هذا العقد ضمن اولويات المدينة وحرصها في الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة وتحسين الصورة البصرية للمدينة وتوفير اماكن ترفيهيه تليق باهالي المدينة وروادها

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بالحدائق العامة والمماشي بمدن المحافظة

وقام رئيس حى شمال الغردقه اللواء أحمد مهدى بالمرور على شوارع حى مبارك 7 حيث وجد عدد 2 يافطه في منتصف الجزيرة وأمر بازالتهم فوراً.

وعلى الفور مساعدى رئيس حى شمال الغردقة وتمت الازاله فوراً.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء ياسر رئيس المدينة بالاستمرار في الازالات الفورية لتذليل أي معوقات داخل الحى مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المتعدين على أملاك الدولة.

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