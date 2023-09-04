حملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة من الطرق العامة بالشرقية| صور

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رضا بكرى رئيس حي أول الزقازيق برفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة بالشوارع والطرق الرئيسية بنطاق الحي، وعدم السماح بالتعدى على الرصيف والتي تتسبب فى الإعاقه المرورية وعرقله حركة المواطنين، فضلاً عن إلزام أصحاب المحال بعرض بضائعهم داخل المساحات المخصصة لمحالهم وعدم عرضها بالطريق العام.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة حي أول الزقازيق بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم أول الزقازيق، بحضور اللواء وليد عابدين مساعد مدير أمن الشرقية، والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق، والعميد مصطفى رشاد مأمور قسم أول الزقازيق، ورضا بكرى رئيس حي أول.

أوضح رئيس حي أول الزقازيق أن الحملة شملت رفع الأشغالات المخالفة والبلدورات والأرصفة والتلتوارات والحواجز الحديدية والتندات المخالفة لتوسعة شارعي الجيش ولمومبو وميدان عرابى أمام حركة المارة، وإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها اليومية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقطاوية، بإزالة جمالون حديدي على مساحة عدد ٤ قيراط بناحية عزبة حنا، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز مشتول السوق

تم إزالة وفك جمالون حديد أقيم بالمخالفة على الأرض الزراعية، دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة على مساحة 400 متر بمدينة مشتول السوق، وتمت الإزالة الفورية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت رئاسة حي ثان الزقازيق حملة لإزالة تندة حديدية مخالفة خاصه بمحل ملابس بشارع القرافة أمام شرطة نجدة الزقازيق بنطاق الحي، وتم تحرير محضر إشغالات ضد صاحب المحل.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز مشتول السوق بشن حملة لرفع الإعلانات غير المرخصة، و تم إزالة (٢٦) لافتة إعلانية مخالفه وغير مرخصة.

وحفاظا على الرقعه الزراعية..

شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة حملة لإزالة حالتي تعدي لغرفة بالدبش على مساحة ٩متر، وسور بالطين بطول ١٠متر، وذلك بقرية الخيس التابعة لقرية الصوة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز الإبراهيمية حملة إزالة لتعديات البناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بـ "كفور نجم - كفر عوض" حيث تم إزالة ٢ غرفة بالدبش داخل الحيز العمراني كما تم تنفيذ قرار إزالة لتعديات مخالفة بالشارع، وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت رئاسة حي ثان الزقازيق بتنفيذ إزالة لتلتوار وكتل خرسانية بالمخالفة أمام شارع الجيش وتم تحرير محضر إشغالات رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصافور من إزالة كلية في المهد لحالة تعدي على مساحة قيراط بالبوص والسُدة، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

وفي سياق متصل تم إزالة سمل على أملاك دولة بشارع ٢٣ يوليو بديرب نجم على مساحة ٤متر، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

وفي مركز أبو حماد بنطاق الوحدة المحلية بالإسدية، تم إزالة مبني بالطوب الدبش علي مساحة ٨٠ متر بالمنحر بالإسدية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز منيا القمح بالوحدة المحلية بالعزيزية، تم التصدي لتعديات على أرض زراعية بمساحة ١٠٠ متر تقريباً بقرية العزيزية، وتمت الإزالة على نفقة المخالف "أ. ع. ا" وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.