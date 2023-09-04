بقيادة سيدة.. المشدد 10 سنوات لعصابة سرقة إطارات السيارات

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، بمعاقبة 3 متهمين بينهم سيدة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليهم من اتهام بسرقة إطارات السيارات من صاحب محل إطارات كُرهًا عنه تحت تهديد السلاح.

كما أمرت المحكمة بمصادرة السلاح الناري المضبوط، وألزمتهم المحكمة المصاريف الجنائية، وذلك في أحداث القضية رقم 3921 لسنة 2023 جنح قسم أول كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1796 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة الأولي، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبد الغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا خليفة

كان المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال كل من 'أ.م.م.أ.ج'، محبوس، 34 سنة، مزارع، مقيم العزبة الجديدة قسم ثان، و'م.أ.م.ا'، محبوس، 36 سنة، فكهاني، مقيم الحكر شارع الناحية، و'س.إ.ع.ع'، محبوس، 35 عامًا، ربة منزل، مقيمة شارع شجرة الدر العزبة الجديدة قسم ثان، لمحكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم من اتهام.

سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق

وتبين من أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات أنهم في يوم 6-5-2023 بدائرة قسم أول كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ سرقوا المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق 'سبع إطارات' والمملوكين للمجني عليه 'م.ط.ع.ا'،كرهُا عنه بأن أشهر المتهم الأول سلاح ناري في وجهه مهددًا إياه بالتعدي عليه حال تواجد المتهمين الثاني والثالثة، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

كماحازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش بدون ترخيص)، كما حازوا وأحرزوا ذخيرة بدون ترخيص مما تستعمل فى السلاح الناري سالف البيان والغير مرخص له بحيازته أو إحرازه.

وكشفت أوراق القضية أنه حال تواجد المجني عليه 'م.ط.ع.ا'، 34 سنة، صاحب محل إطارات، بالحانوت خاصته اعترضه المتهم الأول بأن أشهر المتهم الأول سلاح ناري في وجهه مهددًا إياه بالتعدي عليه، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على سبع إطارات ولاذوا بالفرار مستقلين سيارة نقل زيتي اللون.