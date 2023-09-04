اسعار وطرق حجز قطعة أرض مميزة من الإسكان

اعلنت وزارة الإسكان عن 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المتميز بعدد من المدن الجديده " بمدن الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بني سويف الجديدة.

ويصل مقدم الحجز في أراضي الإسكان المميزة، لـ 100 ألف جنيه، ويتم التقديم على أراضي الإسكان من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز اضغط هنا.

تستعرض الوفد فى السطور التالية أسعار المتربالمدن الجديدة وخطوات الحجز على النحو التالي:

سعر المتر في مدينة الشروق 9750 جنيها، وسجلت قطعة الأرض الـ 209 أمتار 2 مليون و302 ألف جنيه.

سعر المتر في مدينة حدائق أكتوبر 4445 جنيها، وسجلت قطعة الأرض الـ 442 مترا 2 مليون و222 ألف جنيه.

سعر المتر في مدينة بني سويف الجديدة 3765 جنيها، وسجلت قطعة الأرض الـ 513 مترا مليونا و941 ألف جنيه.

سعر المتر في مدينة الفيوم الجديدة 2340 جنيها، وسجلت قطعة الأرض الـ 632 مترا مليونا و597 آلاف جنيه.

سعر المتر في مدينة الصالحية الجديدة، 2370 جنيها، وسجلت قطعة الأرض الـ 443 مترا مليونا و208 آلاف جنيه.

سعر المتر في مدينة برج العرب الجديدة 3170 جنيها، وسجلت قطعة الأرض الـ 216 مترا 821 ​ألف جنيه.

وجاءت خطوات الحجز على النحو التالي:

1- تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، والتي ستتم بداية من يوم الثلاثاء 22 أغسطس ولمدة شهرين حتى 21 أكتوبر المقبل، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز هنا، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور.

2- يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي – الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي – البريد الإلكتروني – رقم المحمول – العنوان الحالي).

3- ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

4- يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

5- وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية أنه في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.