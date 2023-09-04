تأجيل مُحاكمة متهم في "اللجان الإعلامية للإخوان"

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة مُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا "اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان"، وذلك لجلسة 17 أكتوبر المقبل لمرافعة الدفاع.

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صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

واتهمت النيابة المتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.