معرض للمنتجات والمشغولات اليدوية في مطاى بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتشجيع العمل على تنمية المشروعات الصغيرة بالقرى ، ودعم أصحاب هذه الحرف والصناعات ، من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة .

وإقامة معارض ومنافذ في مناطق حيوية لتسويق وعرض المنتجات والمشغولات ، لتلقى إقبالا من المواطنين، وأكد المحافظ ، أن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تسعى إلى تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات، من خلال دعم وتمكين أصحاب الحرف والمنتجات اليدوية ، عبر العديد من المبادرات والبرامج والمنصات الإلكترونية ، والتي تسهم في تسويق الحرف اليدوية والترويج لتلك المنتجات ، إلى جانب توفير فرص عمل للمرأة والشباب، ودعم صغار المنتجين ، والحفاظ على المنتجات التي تشتهر وتمتاز بها المحافظة.

وفى ذات السياق، تفقد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، أقسام معرض المنتجات والمشغولات اليدوية ، الذى أُقيم بقرية الإتلات التابعة لمجلس قروي بردنوها.

حيث تنوعت المنتجات المعروضة ما بين، (منتجات جلدية ـ منسوجات قطنية ـ مشغولات يدوية).

وذلك في إطار تشجيع العمل على تنمية المشروعات الصغيرة بالقرى ، وتحسين مستوى الدخل للمواطنين وتوفير فرص عمل مبتكرة.