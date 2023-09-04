استعدادات الدقهلية لاستقبال العام الدراسى الجديد

استعدت جميع مدارس محافظة الدقهلية، للعام الدراسي الجديد، بالتنفيذ الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس »كورونا« داخل الفصول الدراسية واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للمدارس بالداخل والخارج وقبل وبعد دخول الطلاب، والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات أولًا بأول وتوفير الجو الصحي للطلاب والمعلمين، وذلك بإشراف مديري المدارس ومديري الإدارات التعليمية، بمشاركة الأبنية التعليمية بافتتاح مدارس جديدة وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، والتنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والصحة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وعقد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عدة لقاءات واجتماعات دورية وأسبوعية مع جميع مديري الإدارات التعليمية لمتابعة كافة الأعمال والتجهيزات بالمدارس على مستوى المحافظة قبل بداية العام الدراسي، كما تم تشكيل لجان للمرور على كافة الإدارات والمدارس للتأكد من جاهزيتها مشيرًا إلى وصول 90% من الكتب المدرسية وتسليمها للإدارات التعليمية والمدارس لضمان تواجدها بها قبل بدء الدراسة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أهمية الاستعدادات الجادة لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي مع العمل على توفير المناخ الصحي والآمن لأبنائنا الطلاب والمعلمين وتطبيق كافة معايير الصحة والأمان والسلامة المهنية من خلال تفعيل أدوار اللجان الفرعية الخاصة بهذا الشأن في الإدارات التعليمية بالإضافة الى المتابعة الدورية والمستمرة على المنشآت التعليمية لتقييم كافة جوانب العملية التعليمية وتدعيم الإيجابيات والوقوف على السلبيات ومعالجتها فورًا وفق إطار تربوي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس، وكذا متابعة وصول الكتب الدراسية وتوزيعها علي المدارس وتسليمها للطلاب وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأشار إلى تنفيذ القرارات والكتب الدورية الواردة من الوزارة وتعميمها على كافة المدارس وخاصة الكتاب الدورى الخاص بصيانة خزانات المياة بصفة دورية.

وفى سياق متصل فقد قام رؤساء المجالس القروية ومسئولي المتابعة بالمجالس القروية بمحافظة الدقهلية بالمرور والمتابعة على المدارس بالمدينة والقرى بنطاق المحافظة لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة بكافة المدارس وإعداد تقارير عنها لرفعها لمحافظ الدقهلية قبل بدء العام الدراسي الجديد.