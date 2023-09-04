حجز مُحاكمة مُتهم باقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر

أجلت الدائرة الأولي إرهاب المُنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، حجز إعادة محاكمة مُتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"، لجلسة 4 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

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وصدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى واقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.

حيث اتهم النيابة العامة المتهمين بأنهم في 14/8/2013 بـدائرة قسـم شرطـة مدينة نصر أوَّل بمحافظة القاهرة اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وإرتكاب جرائم الإعتداء علي أشخاص وأموال قاطني شارع النُزهة بمدينة نصر ومُحيط قِسم شُرطة أوَّل مدينة نصر ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم وتأمين القِسم والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامَّة والخاصَّة وتعطيل خدمات المرافق العامَّة بقصد الإخلال بسيرها والتأثير علي السلطات العام