الدفاع الروسية تعلن نجاح الاختبارات على أحدث غواصة تعمل بالديزل والكهرباء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نجاح الاختبارات الجديدة على أحدث غواصة في سلسلة غواصات "فارشافيانكا" الملقبة بـ"الثقب الأسود"، لاختفائها الطويل والعميق في مياه المحيطات.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، أن غواصة موجايسك الجديدة التي تعمل بالديزل والكهرباء نجحت باجتياز اختبار جديد من اختبارات الغوص، وتمكنت من الوصول إلى عمق 190 مترا تحت سطح الماء في بحر البلطيق.

وأضافت أن طاقم الغواصة وبالتعاون مع الفنيين قاموا أثناء الاختبار الأخير بتفقد آلية عمل جميع أنظمة ومعدات الغواصة، ووضعوا خوارزميات مختلفة لتشغيل الغواصة في الأعماق وخوارزميات لطفوها نحو سطح الماء.

جدير بالذكر أن "موجايسك" هي الغواصة الخامسة من أصل ست غواصات من فئة "فارشافيانكا" والتي تطورها روسيا حيث يبلغ طول

كل غواصة من هذه الغواصات 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، كما يمكنها الغوص لعمق 300 والإبحار بسرعة 20 عقدة، والعمل بشكل مستقل في البحر لمدة 45 يوما، فضلا عن أنها مجهزة بـ 6 منصات لإطلاق الطوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة البعيدة المدى.