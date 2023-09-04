بدء اختبارات القبول ببرنامج السياحة الرياضية في جامعة الفيوم

بدأت اليوم الإثنين في جامعة الفيوم اختبارات القبول ببرنامج السياحة الرياضية للطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية، وأشرف السيد عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق

جدير بالذكر أن برنامج إدارة السياحة الرياضية يعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، وهو برنامج دراسي مشترك بين كلية التربية الرياضية - وكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، ويهدف إلى دمج المجال الرياضي بالمجال السياحي لإتاحة فرص أكبر للخريجين في سوق العمل بعد التخرج، وهو برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة، يحصل من خلاله الخريج على بكالوريوس (إدارة السياحة الرياضية).

ويقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى المقرر للقبول بكلية التربية الرياضية للحاصلين على شهادة الثانوية العام الحالي 2023 والعام السابق 2022 وذلك فقًا للقواعد والضوابط الحاكمة لهذا الأمر.

شكاوى المواطنين

ومن جهه أخرى بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين الذي عقد اليوم الأثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل علي حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، وأشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، و مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، و سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومسئول التضامن الاجتماعى.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لطلبات عدد من المواطنين، ووجه مسئول التضامن الإجتماعي، بتوفيرمعاش تكافل وكرامة للمستحقين، وكذا عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بفحص حالة مواطن يحتاج لإجراء عملية زرع قرنية، وطفل مريض يحتاج للعلاج، وتقديم الدعم الطبي اللازم لهما بشكل فورى.

وجه المحافظ، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، ووجه رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم اللازم لعدد من الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم، ببحث عدد من المطالب الخاصة بالعاملين بالقطاع طرفها، واتخاذ اللازم بما يتناسب مع انتظام العملية التعليمية قبل بدء العام الدراسى.

واستمع محافظ الفيوم، لطلبات عدد من المواطنين الأولي بالرعاية بمدينة الفيوم، بشأن توفير أكشاك لهم، ووجه رئيس مجلس مدينة الفيوم بإنهاء إجراءات ترخيص الأكشاك علي أطراف المدينة.

كما وجه المحافظ، رئيس مجلس مدينة الفيوم، ومدير وحدة المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بفحص شكوى عدد من الأهالى من تسرب المياه بإحدى المناطق السكنية، واتخاذ اللازم لحل المشكلة بشكل جذرى، وكذا معاينة حالة للتعدى على الطريق العام بكفور النيل.























