مسابقة Miss Elegant 2024 ترجع إلى العصر الذهبي موضة الستينات

عقدت مسابقة Miss Elegant 2024 الموسم التاسع لنا التصفية الأولى لاختيار المرشحات للمسابقة، حيث حضرت 60 متسابقة تم تصفية 25 منهن، فيما تكونت لجنة التحكيم من محمود نجاح رئيس المسابقة، ريهام الهواري أخصائي إدارة مظهر و تحليل السلو، واللايف كوتش تامر شلبي، وبحضور كل من بسنت فخر، بسنت علي miss Elegant 2023، تمارة ماضي miss tourism، نور صديق ميس ايجيبت خمسينات.

وأكد محمود نجاح رئيس المسابقة أنه تم اختيار 25 مرشحة خلال لجنة التصفية الأولى، وسيتم اختيار المرشحات النهائيات خلال لجنة التصفية الثانية، لافتا إلى أن شروط التقديم للمسابقة تتضمن أن لا يقل الطول عن 160 سم، الوزن يكون مناسب مع الطول وفقا للمعايير الدولية، السن يتراوح من 16 إلي35 سنة، وأن تكون المتسابقة حاصلة علي مؤهل عالي أو طالبة جامعية أو في مدرسة لغات، تجيد اللغة الإنجليزية، لديها مشروع سياحي تسعي لتنفيذه يفيد الترويج لمصر، لديها مشروع تسعي لتنفيذه لخدمة الوطن مثل الاعمال الخيرية،حسن المظهر واللباقة وتجيد الحديث ولديها موهبة، نشطة علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

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سيضم هذا الموسم أكثر من لقب ومنهم ملكة جمال الأناقة للمراهقين، ملكة جمال مصر للسياح، وستحصل على هذا اللقب الوصيفة الأولى لملكة جمال مصر للأناقة، ملكة جمال مصر للسياحة للمراهقين، ملكة جمال الأناقة للياقة، ملكة جمال الأناقة للنخبة، كنا سيتضمن الحفل الختامي فعاليات ملكة جمال مصر للستينيات (العصر الذهبي)، وسوف تقوم كل فتاة باختيار شخصية من حقبة الستينيات وتصميم فستان مستوحى من تلك الشخصية ومن ممثلات هذه الحقبة ( نادية لطفي، سعاد حسني، فاتن حمامة، هند رستم)، والتي ستفوز بأفضل تصميم ستحصل على لقب ملكة جمال مصر للستينيات.