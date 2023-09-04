الرئيس الروسي: منفتحون على التفاوض بشأن أزمة تصدير الحبوب (شاهد)

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحمل مقترحًا قد ينهي الأزمة المتعلقة بهذا الملف.

وتابع “بوتين” خلال لقاء جمعه بنظيره التركي، في منتجع سوتشي الروسي، اليوم الإثنين، أن بلاده منفتحة على التفاوض بشأن مسألة الحبوب الأوكرانية.

استكمال المفاوضات الخاصة بإنشاء مركز للغاز:

وأشار بوتين إلى أن العلاقات بين أنقرة وتركيا تشهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصًا على مستويين التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال المفاوضات الخاصة بإنشاء مركز للغاز.

وتحدث بوتين حول الملفات السياسية الدولية، قائلًا:"الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون على طاولة النقاش بين الجانبين، خصوصًا وأن الرئيس التركي يحمل بالفعل مقترحًا لحل أزمة الحبوب الأوكرانية".

وأكمل أن طاولة المحادثات ستتناول أيضًا التنسيق بشأن الملف السوري.