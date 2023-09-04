فحص 3505 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري في الشرقية

خلال أغسطس الماضى..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية و العمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية و بأسعار مناسبة ، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود و توفير كافة أوجه الدعم و الرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة، بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات، قامت خلال شهر أغسطس الماضى 2023، بإجراء الفحص لـ 2000 رأس ماشية ضد البروسيلا، وفحص 1505 رأس ضد السل البقرى بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وتيسيراً على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهامًا من المديرية لإكتشاف أى حالات مصابة بالسل البقري أو البروسيلا، وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان والحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، مؤكداً إستمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد علي ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، مشددًا على تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بالاهتمام بتحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية وتمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي بدأت أعمالها في ١٥ يوليو ٢٠٢٣، قامت المديرية عن طريق (١٨٠) لجنة خلال الـ ٦ أسابيع الماضية من الحملة بتحصين ( ٤٥٣ ألفًا و ٣٨٦) رأس ماشية ما بين تحصين (٢٢٨ ألفًا و٧٣٥ ) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و(٢٢٤ ألفًا و٦٥١) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ٩٠١٣) رأس ماشية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد (٤٤٢٢) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

كما قامت إدارة الخدمات بمديرية الطب البيطري قامت بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية، بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز منيا القمح، ذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت أن الحملة التفتيشية عن تحرير محضري مخالفة لمركز بيع أدوية بيطرية وضبط (٢٣٠ عبوة) لـ (٤٩ صنفًا) دواء بيطري مخالفًا، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية، والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد محافظ الشرقية، على ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.