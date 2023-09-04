احتفالية بمناسبة تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

في إطار حرص القوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية والتعاون مع كل الوزارات وأجهزة الدولة لتنمية وإعمار شبه جزيرة سيناء وتقديم الدعم اللا محدود لأبناء سيناء الحبيبة وكل محافظات القناة للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها هذه الرقعة الغالية من أرض الوطن.

ونظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب إحتفالية لتسليم (العقود المؤمنة) للمنتفعين بالأراضى ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الواقعة ضمن القرار الجمهورى رقم171 لسنة 2022.

وبدأت الاحتفالية بكلمة اللواء أ. ح عاصم جمعة عاشور، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى أن حرص القوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم لأبناء سيناء بعد اقتلاع جذور الإرهاب وبداية عهد التنمية الشاملة بكل مناحى الحياة وفق رؤية طموحة تسعى نحو مستقبل أفضل وحياة كريمة لكل المواطنين.

وأعقبها عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول استعراض جهود القوات المسلحة ومشاركتها فى عملية التنمية بشبه جزيرة سيناء.

فيما ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كلمة استعرض خلالها التطور الذى تشهده الدولة المصرية فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى بوجه عام وشبه جزيرة سيناء بوجه خاص مما يحقق الاكتفاء الذاتى فى إنتاج المحاصيل الزراعية وتوفير الفائض للتصدير.

كما ألقى اللواء أ.ح حسن عبدالشافي، مستشار رئاسة الجمهورية، كلمة أشار خلالها على حرص القيادة السياسية لدعم كل مقومات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، مشيرًا إلى تقديره لتضافر الجهود بين كل مؤسسات الدولة لإحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع بشتى مناحى الحياة، كما وجه التحية لأبناء سيناء وكل محافظات القناة لدورهم الوطنى تجاه وطنهم الحبيب، معربًا عن سعادته بتلك اللحظة التى تستكمل بها الرؤية لحصد ثمار الأمن والخير والرخاء.

وأعقبها مراسم تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء شمال سيناء وبور سعيد والإسماعيلية والسويس، وتقديم عروض للفنون الشعبية وفريق الكورال والفن التعبيرى بشمال سيناء احتفالاً بتلك المناسبة.

وحضر الاحتفالية عدد من المحافظين، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلى الجهاز الوطنى لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وعدد من أعضاء الجمعيات الأهلية وأجهزة الحكم المحلى.