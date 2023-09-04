التصفيات النهائية في المسابقة الفنية بالشرقية خلال إجازة الصيف

اختتم القسم الفني بإدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، التصفيات النهائية في جميع مراكز الشباب بالإدارات الفرعية، والتي تمت على مدار أسبوعين بتلك الإدارات.

ومن المقرر مشاركة الفائزين فى التصفيات النهائية على مستوى المحافظة، والمقرر تنفيذها بمركز شباب ناصر.

تستهدف خطة القسم الفنى بتنمية النشء، إجراء مسابقات مختلفة فى الأنشطة الفنية والرسم، بهدف إكتشاف المواهب منذ الصغر ورعايتها وإتاحة فرصة المنافسة والرعاية من خلال وزارة الشباب والرياضة، ولزيادة وعى النشء وشغل أوقات الفراغ خلال إجازة الصيف.