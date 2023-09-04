الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

التصفيات النهائية في المسابقة الفنية بالشرقية خلال إجازة الصيف

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتم القسم الفني بإدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، التصفيات النهائية في جميع مراكز الشباب بالإدارات الفرعية، والتي تمت على مدار أسبوعين بتلك الإدارات.

ومن المقرر مشاركة الفائزين فى التصفيات النهائية على مستوى المحافظة، والمقرر تنفيذها بمركز شباب ناصر.

تستهدف خطة القسم الفنى بتنمية النشء، إجراء مسابقات مختلفة فى الأنشطة الفنية والرسم، بهدف إكتشاف المواهب منذ الصغر ورعايتها وإتاحة فرصة المنافسة والرعاية من خلال وزارة الشباب والرياضة، ولزيادة وعى النشء وشغل أوقات الفراغ خلال إجازة الصيف.