نجمة Game of thrones تنفصل عن زوجها

قرر النجم جو جوناس الانفصال عن زوجته صوفي تيرنر والتي لعبت دور سانسا ستارك في مسلسل Game of thrones، ويتجه الثنائي نحو الطلاق.

وطلب جو جوناس من موظفيه الاتصال والتشاور مع ما لا يقل عن اثنين من محامي الطلاق في منطقة لوس أنجلوس، وهو على وشك تقديم مستندات الطلاق لإنهاء زواجه من صوفي.

من ناحية أخري، كانت انضمت النجمة العالمية صوفي تيرنر، صاحبة الشخصية الشهيرة سانسا ستارك في مسلسل game of thrones، إلى فريق عمل السلسلة الوثائقية the staircase.

المسلسل مبني على مسلسلات وثائقية تحمل نفس الاسم، بالإضافة إلى كتب حول قضية مايكل بيترسون، التي سيقوم بتجسيدها (كولين فيرث) الذي اتهم بقتل زوجته كاثلين (كوليت) في عام 2001، وادعى أنها توفيت بعد سقوطها من على سلالم منزلهم، لكن الشرطة اشتبهت في أنه ضربها حتى الموت ونظم المشهد ليبدو وكأنه حادث.

شخصية صوفي تيرنر

وتلعب تيرنر دور مارجريت راتليف، إحدى بنات مايكل بيترسون بالتبني، the staircase بطولة النجمة العالمية صوفي تيرنر، والنجم العالمي كولين فيرث، وتوني كوليت، وباركر بوسي، وجولييت بينوش، وروزماري ديويت.

وكانت وضعت الممثلة الشهيرة صوفي تيرنر طفلها الثاني من المغني جو جوناس بعد حوالي عامين من ولادة ابنتهما الأولى "ويلا".

وقالت صوفي تيرنر بطلة مسلسل Game of Thrones أن أعظم شيء في الحياة هو تربية الجيل القادم، وأنهم متحمسون لزيادة أفراد أسرتهم.