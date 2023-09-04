أمينة تقترب من النصف مليون مشاهدة بكليب "بتخوني يا وليد"

اقتربت اغنية “بتخوني يا وليد” للمطربة أمينة، من نصف مليون مشاهدة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير ال_«يوتيوب» بعد أسبوع من طرحه، بجانب عرضه أيضًا على القنوات الفضائية وجميع المنصات الموسيقية المتنوعة.

وتقول كلمات أغنية بتخونى يا وليد:

أنا وش السعد عليك .. بعد ما كنت على الحديد.

وفى وجعك قايمة بدور.. الدكتور والتمريض.



حبيتك حب يكفى.. الدنيا بحالها ويفيض.

تيجي أنت بعد الحب ده كله ؟؟

بتخوني ياوليد !! بتخوني ياوليد.

حبك لميته فى شنطه .. وفى أقرب سله ارميها.

ضيعت حياتي اونطه.. بس أن شاالله الاقيها.

اديتك قلبي وعمرى.. تمشى عليه بدل السجاجيد.

تيجي أنت بعد الحب ده كله ؟؟

بتخوني ياوليد !! بتخوني ياوليد.

بقي يبقي معاك الماظ.. وتروح تجرى ورا صفيح.

وجدير بالذكر بأن كليب «بتخونى يا وليد» من غناء المطربة الشعبية أمينة، وكلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس وميكس وماستر هانى محروس وإشراف عام سامح على ومن إخراج كامبا.

آخر أعمال المطربة امينة

وكانت انتهت المطربة أمينة، من تسجيل أغنية جديدة من أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم "حمص وحلاوة"، الذى تدور قصته فى إطار كوميدي رومانسى، ومن المقرر عرضه قريبًا بدور العرض السينمائى.

والذى تشارك فى بطولته بجانب نخبه من نجوم الغناء الشعبى وعلى رأسهم: النجم محمود الليثى، سعد الصغير، أحمد شيبة، عبد الباسط حمودة، رضا البحراوى وآخرين، وهو من تأليف سيد السبكى وإخراج أحمد البدرى.

وكما انتهت المطربة أمينة أيضًا من تسجيل أغنية جديدة تحمل إسم "يا خايبة"، وهى من كلمات أحمد على موسى وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس، وتستعد أمينة لتصويرها على طريقة الفيديو كليب وطرحها على جميع المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية قريبًا.