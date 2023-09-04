صوت مصر مهدد.. مفيدة شيحة تنتقد تصريحات أنغام الأخيرة "مشاكلها العائلية أفقدتها المثالية"

هاجمت الإعلامية مفيدة شيحة التصريحات الأخيرة التي أدلت بها المطربة أنغام، والتي أشارت فيها عن الصعوبات العائلية التي عاشتها من طفولتها، وسوء اختيار زيجاتها.

أنغام ومفيدة شيحة

مفيدة شيحة عن أنغام "شكل أنثى لكن ما زالت الطفلة"

أعربت مفيدة شيحة خلال تقديمها برنامج "الستات" مع الإعلامية سهير جودة عبر قناة النهار قائلة: "أنغام في اللقاء كانت طفلة تتكلم عن الماضي في شكل أنثى، لكن ما زالت الطفلة هي اللي بتتكلم، وأنغام بهذا الحجم والقيمة والتنافس الشديد على لقب صوت مصر، والاختلاف بينها وبين أي حد بما فيهم شيرين كانت المثالية، محدش يخترق المشاكل الموجودة داخل الإنسان لإني أمثل حاجة أكبر من كده".

مفيدة شيحة"مشاكل أنغام العائلية افقدتها المثالية"

تابعت مفيدة شيحة حديثها معلقه: "هذا الحوار خلى أنغام زي كثير من الناس اللي فتحوا قلبهم واتكلموا عن مشاكل خاصة، وأفقدها المثالية اللي كانت ممكن تحطها في ترشيح صوت مصر".

أضافت مفيدة شيحة: "في وجهة نظري أنغام من كتر المثالية اللي إحنا حاطينها فيها حبت تقول أنا بني آدمة بتوجع وعندي مشاكل، بلاش تعاملوني على إني تمثال من ذهب".

وكانت أنغام تحدثت خلال الحلقة عن الصعوبات التي واجهتها خلال طفولتها، وعن علاقتها بأختها الراحلة غنوة، وأصعب لحظات حياتها، كذلك اعترفت بعدم استطاعتها تجاوز أزمتها مع والدها الموسيقار محمد علي سليمان.