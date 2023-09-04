حملة تموينية موسعة لضبط الأسعار ومحاربة جشع التجار بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، اليوم الاثنين، حملة تموينية مكبرة بالمدينة لضبط الأسعار، وذلك بالتعاون مع شئون البيئة والتموين والطب البيطرى والصحة وشرطة البيئة والمسطحات المائيه بنجع حمادي.

الحملة استهدفت التفتيش على محلات وشوادر الجزاره والفراخ وهايبر وكافيهات وأماكن تجهيز مأكولات لمطاعم بمدينة نجع حمادي وقرية بهجورة.

و أسفر التفتيش عن تحرير محاضر مخالفات متنوعة ذبح خارج السلخانة نظافة شهادات صحية عدم إعلان محاضر مخالفات بيئية تهويه والقاء مخلفات صلبه فى غير الأماكن المخصصة لها .

حيث اسفرت الحملة عن ضبط عدد 6 كيلو لحوم ذبح خارج السلخانه و إعدام نحو 2 كيلو وراك مجمده وكيلو طحينة و2 كيلو باذنجان لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

حيث اكد أشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أنه لا تهاون فى اى تلاعب يمس المواطن النجعاوى سواء فى الاسعار او جودة وصلاحية السلعة المقدمة له، مضيفاً ان الوحدة المحلية لا تألوا جهدا فى الضرب بيد من حديد على كل يخالف او يتلاعب بالقانون.

يأتي ذلك بناءاً على تعليمات اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى بالاشراف والمتابعة على كافة القطاعات الخدمية بدائرة الوحدة المحلية .