محافظ أسيوط يناقش مسئولي مديرية الإسكان المشروعات بالمراكز ويؤكد متابعة الأعمال

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام نهو أعمال المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في أسرع وقت ممكن لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق بناءاً على الخطط الموضوعة في هذا الشأن وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 لافتًا إلى ضرورة المتابعة الميدانية لمراحل أعمال تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والأحياء للاطمئنان على سير العمل وفقًا للمعايير والمواصفات المقررة من بينها المشروعات التي تنفذها وتشرف عليها مديرية الإسكان بالمحافظة مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل التحديات وتسريع وتيرة العمل ونهو الأعمال في المشروعات المختلفة وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة ... جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط ، والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الاسكان.

وقد تناول اللقاء نسبة التنفيذ ومراحل العمل وما تم خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة القادمة ووضع آليات ومحاور محددة لتلافي المشاكل والمعوقات التي قد تظهر وتطرأ على أرض الواقع وتعرقل استكمال تلك المشروعات للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن فضلاً عن الاجراءات والخطوات التي تمت في مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأوضح محافظ أسيوط أن الدولة تعمل بخطى سريعة على تنمية محافظات الصعيد من بينها محافظة أسيوط حيث تضع ذلك على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة لافتًا إلى العمل على تنفيذ كافة المشروعات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بالقرى والمراكز والأحياء خاصة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" حيث تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه وتضم مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الاربعين بحي غرب وانشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة