تدشين كيان الجبهة الدبلوماسية المصرية عن تنمية المشاركة السياسية للشباب بالشرقية

أقيمت بمحافظة الشرقية، حفل تدشين أحد فعاليات كيان الجبهة الدبلوماسية المصرية المنبثقة من الكيانات الشبابية التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة، وقد بدأ اللقاء بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من الذكر الحكيم لأحد الأعضاء المتميزين بمراكز الشباب.

وقدم الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، تحية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للحضور والشباب المشارك، مؤكدا دعمه الكامل والخاص للكيانات الشبابية الفاعلة بالمحافظة، ولفت إلى وأن رؤيته مستمدة من رؤية بناء الجمهورية الجديدة في تعزيز الوعي لدى الشباب المصري، كون أن الشباب هم فرس الرهان في المرحلة الحالية، خاصة وأن مديرية الشباب والرياضة بالشرقية تقدم كل الإمكانيات للدعم والتطوير والتمكين الاجتماعي والسياسي لهم.

وأشار وكيل الوزارة إلى دور الشباب في نقل انجازات الجمهورية الجديدة من خلال الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، ولبى رغبة شباب الشرقية في عمل سلسلة من الزيارات للمشروعات القومية الجديدة بالمحافظة.

ونوه إلى المشاركة السياسية وأهميتها، ودور نماذج المحاكاة التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة في التنشئة السياسية والوطنية للشباب، وتأثيرهم في المشاركة السياسية والمجتمعية، وذكر نماذج حية من شباب المحافظة الذين يشغلون مناصب سياسية وقيادية في الجمهورية الجديدة والذين تم تأهيلهم من خلال برامج التنشئة السياسية والتثقيف السياسي.

وتطرق في حديثه لمعركة الوعي التي تخوضها الدولة، مطالبًا الشباب بضبط النفس والاتحاد والتكاتف من أجل دفع عجلة التنمية المجتمعية والمستدامة وضرورة إدراك حجم المخاطر التي يتعرض لها العالم، والتعامل معها بشيء من الإيجابية والحكمة، وذلك بإبتكار سبل جديدة للمشاركة المجتمعية والإنسانية.

وفي صالون حواري مع الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، عرض بعض الأمثلة لمفهوم الدبلوماسية ودورها في حياة الشباب، وكيفية الاستفادة من مهارات التفاوض والاقناع وحل المشكلات، والاستفادة من الفرص المتاحة بطريقة دبلوماسية تحقق معنى اندماج الشباب في مناحي الحياة كافة.