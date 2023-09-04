وزارة الاتصالات السعودية تطلق أول "منطقة سحابية" في المملكة

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، بالعاصمة الرياض أول منطقة سحابية في المملكة خلال أعمال قمة هواوي كلاود السعودية 2023 .

وأعلنت الوزارة خلال القمة -حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الاثنين عن إطلاق "هواوي كلاود منطقة الرياض"؛ للارتقاء بإمكانات التحول الرقمي بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، والتي من المتوقع أن تسهم في بروز حقبة جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي المدعوم بالتقنيات الرقمية.

ويأتي الإطلاق بناءا على إعلان هواوي في المؤتمر التقني الدولي«LEAP23» في النسخة الثانية- لاستثمار 400 مليون دولار في البنية التحتية السحابية في المملكة.