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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي

الأهلي
الأهلي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره التنزاني مساء يوم 24 أكتوبر المقبل في القاهرة ، لحساب منافسات إياب دور الـ 8 من بطولة دوري السوبر الأفريقي في نسختها الأولى بعد إعلان كاف انطلاقها بصفة رسمية تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
 

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ديانج يغادر معسكر الأهلي بالنمسا


ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في تنزانيا بملعب سيمبا يوم 20 أكتوبر.

تصنيف الأندية ..

وجاء التصنيف الخاص بالأندية المشاركة في النسخة الأولى من البطولة على النحو التالي.. التصنيف الأول: الأهلي - الوداد المغربي - الترجي التونسي - صنداونز الجنوب أفريقي.
التصنيف الثاني: مازيمبي الكونغولي - بترو أتليتكو الأنجولي - سيمبا التنزاني - إنيمبا النيجيري.

جوائز البطولة ..

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة المدعمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ٧٠٠ ألف دولار مقابل المشاركة في د من دور الثمانية على أن تزيد في المراحل التالية منها لتصل إلى حصول الفريق المتوج باللقب على ٢ ونص مليون دولار ، والفريق الوصيف على ٢ مليون دولار .

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