مستوحى من زهرة اللوتس .. أحمد عبدالله لـ الوفد: صممت فستان ياسمين الخطيب في 24 ساعة

اعتادت الإعلامية ياسمين الخطيب على إبهار الجميع بإطلالاتها الساحرة التي تعكس قوامها الرشيق وأنوثتها الطاغية دون الميل للجرأة وهذا ما فعلته في أحدث ظهور لها بمهرجان ميس أيجيبت.





ياسمين الخطيب

أحمد عبدالله لـ الوفد: احبيبت أودع الصيف بلون فستان ياسمين الخطيب

كشف مصمم الأزياء أحمد عبدالله عن تفاصيل تصميم فستان ياسمين الخطيب في الحفل في تصريحات خاصة بـ بوابة الوفد، مؤكدًا أن تصميم الفستان كان مفاجأة لها.

ياسمين الخطيب

أحمد عبدالله لـ الوفد: ياسمين الخطيب تشبه زهرة اللوتس بقصة الكورسياج الطويل

وأوضح أن صمم الفستان خلال 24 ساعة واعتمدت على قماش الدانتيل المطرز بالكامل مع الشيفون الناعم بلون البيبي بيلو لنودع الصيف بلون جذاب متناغم مع لون بشرتها البيضاء.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب

وأضاف أن جاء التصميم يشبه زهرة اللوتس ليمزج بين قصة الكورسية الطويل ليظهر قوامها الممشوق على خطى عارضات الأزياء العالميات.

ياسمين الخطيب

واشار أن غياب البطانة لم يؤثر بالسلب في تصميم الفستان وبرغم وجود فتحتين من الأمام ليبرز أنوثة قوامها بنعومة دون الميل للجرأة، وهذا الفرق بينه وبين تصميم فستان الفنانة رانيا يوسف الشهير الذى عرضها للهجوم في أحدى المهرجانات.

ياسمين الخطيب

واختتم أن ياسمين الخطيب تفضل التصاميم الناعمة التي تتناغم مع ذوقها الرفيع وقوامها الرشيق ووزنها المثالي مما جعلها مثال تقتدي به أغلب الفتيات والسيدات من هذا الجيل.

ياسمين الخطيب

وتألقت ياسمين الخطيب بفستان ساحرة ينتمي لقصة الكورساج ليتناغم مع قوامها الممشوق ويظهر ووزنها المثالي، فيما انتعلت حذاء سندريلا المرصع بحبات الكريستال.

أكملت فخامة إطلالتها ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس لتزين طلتها.

ياسمين الخطيب

أما من الناحية الجمالية، فضلت ترك خصلات شعرها الذهبي منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا صاخبًا حول تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب

ولدت ياسمين في الثمانينات بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب،

وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينات"المطبعة المصرية"، ومؤلف كتاب "الفرقان" الذي أثار ضجة كبيرة.

وبدأت كتابة المقالات عام 2010، وكان مقالها الأول عن أوجه التشابه بين نشأة الأحزاب الشيوعية في مصر ونشأة الدولة القرمطية، لتنتظم بعد ذلك في كتابة المقالات الأسبوعية في الشأن السياسي والتشكيلي والعام، وكتبت في معظم الصحف المصرية منها الأخبار والوطن والأحرار وفيتو والدستور. ورأست تحرير القسم الاجتماعي بجريدة صوت الأمة عام2015 .