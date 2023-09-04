صحة المنيا.. تحرير 1031 محضرا لمنشآت غذائية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود مديرية الصحة فى تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية، ومنافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية واللحوم المصنعة والمجمدة، للتأكد من إتباع كافة الإشتراطات الصحية.

ومدى صلاحية المعروض من المنتجات الغذائية ، لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ، واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال شهر أغسطس الماضي ، حيث تم تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور على 3656 منشأة غذائية، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأسفرت الحملات عن تحرير 1031 محضرا للمخالفات المضبوطة تنوعت ما بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية، وأضاف وكيل الوزارة ، أنه تم ضبط 181 منشأة تعمل بدون ترخيص ولا تتبع الاشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكداً على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى سحب عينات لفحص الأغذية وبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي بالمنيا ، أنه تم سحب 338 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك، وإعدام 3940 كيلو أغذية مختلفة ، و1181 لتر مواد سائلة، إلي جانب ضبط 2111 كيلو أغذية مختلفة ، و6000 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، واستخراج 16025شهادة صحية.