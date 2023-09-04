تشافي يتحدث عن مشاكل برشلونة" الفنية "بعد لقاء أوساسونا

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني عن مباراة فريقه أمام أوساسونا أمس" الأحد "التي فاز فيها البارسا بفضل ركلة جزاء متأخرة.

وقال تشافي أن هناك أخطاء ولكن الفوز كان هاماً للغاية نظرا للملعب الصعب.

وقال تشافي :افتقدنا الجودة والصبر، نحتاج لصنع المزيد من الهجمات، نعم بذلنا جهدا كبيرا لكننا عانينا كثيرا أيضا لحصد ثلاث نقاط مهمة للغاية.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بعشر نقاط بالتساوي مع جيرونا وبفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفاً من نقطة الجزاء ليقود برشلونة إلى الفوز 2-1 على مضيفه أوساسونا، عقب تعادل الأخير قبلها ببضع دقائق عبر أفيلا، فيما تقدم جول كوندي لبرشلونة أولاً في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول