مدرب شباب الأهلي يعلق على الفوز الأول بدوري الجمهورية

عبر محمد شرف، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رضاه بأداء الفريق في مباراته الأولى ببطولة الجمهورية، والتي شهدت الفوز على بلدية المحلة بهدف دون رد، مؤكدًا أنه سعيد لتحقيق هذه البداية الجيدة، ويثق في تحسن الأداء خلال المواجهات المقبلة، وزيادة حصيلة الأهداف في كل مباراة.



وقال شرف إن حصد النقاط الثلاث في أول مباراة بالموسم الجديد هو أهم شيء، لأنه يمنح اللاعبين دفعة قوية، لخوض المباريات القادمة بحافز قوي لتحقيق المزيد من الانتصارات.

وأكد المدير الفني لـ«أهلي ٢٠٠٣» أن فريقه يعاني بعض الغيابات بسبب الإصابات، إلا أنه سعيد في نفس الوقت لوجود أكثر من لاعب من مواليد ٢٠٠٣ مع الفريق الأول ومشاركتهم في المعسكر الخارجي بالنمسا، مؤكدًا أن هذا ما يؤكد نجاح قطاع الناشئين في تصعيد الكثير من المواهب المميزة.

وفاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي مواليد 2003 على نظيره بلدية المحلة، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الافتتاحية من بطولة الجمهورية لموسم ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

جاء هدف الفوز للأهلي في الدقيقة ٤٠ من زمن المباراة، عن طريق عبد الرحمن شريف، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى.

وبدأ فريق شباب الأهلي اللقاء بكل من :

حراسة المرمى: طارق حسن.

الدفاع: إبراهيم عبد الحكيم - أحمد داوود - محمد وائل - إسلام عبد الله.

الوسط: كريم عثمان - مصطفى أبو الخير - مازن أسامة - أحمد أشرف - محمد أسامة «ميدو».

الهجوم: عبد الرحمن شريف.



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