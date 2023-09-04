محافظ المنيا.. متابعة لحظية للمشروعات الخدمية بكافة القطاعات

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري، والتي تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز.

بالإضافة ، لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار شمال المنيا ، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.

كما شدد المحافظ ، على ضرورة مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية ، وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل وسرعة الإنجاز ، واتخاذ اللازم لضمان الإنتهاء من المشروعات وفقًاً للتوقيتات الزمنية المعدة لدخولها الخدمة ، حتى يشعر المواطن بالرضا من الخدمات المقدمة له ، موجهاً، بضرورة تواجد جهاز الإشراف بموقع التنفيذ ، للتأكد من الالتزام بمواد البناء المقررة ، مع إعداد تقارير دورية بنسب تنفيذ وإنجاز المشروعات.

من جانبه ، تفقد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق الوحدة المحلية وقريتي طنبدى وميانة، والتي شملت (المستشفى المركزي النموذجي بمدينة مغاغة- محطة المعالجة بقرية ميانة- المركز الصحي الشيخ زياد بقرية طنبدي)، مؤكداً ، تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والإلتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للإنتهاء وتسليم المشروعات ، وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة ، والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

وعلى صعيد آخر، قال اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز المنيا ، إنه تم معاينة الموقع المقترح لإنشاء خط الطرد الخاص بالصرف الصحي ، بقرية طوة التابعة للوحدة المحلية طوخ الخيل ، بالتنسيق مع الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتنفيذ المشروعات التي تحقق النفع العام للمواطن ، والخاصة بتطوير وتحسين البنية التحتية لتوفير حياة كريمة للمواطنين من أبناء المحافظة.