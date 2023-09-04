مدير النشاط الرياضي بالزمالك يتابع إجراءات فتح باب الترشح

حرص أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي على متابعة الأمور الخاصة في مقر تلقي طلبات الترشح بالنادي الأبيض لانتخابات مجلس الإدارة المقبلة.





وطلب أيمن شعراوي من المكلفين من قبل النادي بمتابعة عملية الترشيحات بتسهيل كل الأمور على المرشحين حتى نهاية موعد تلقي طلبات الترشح. وتواجد أيمن شعراوي برفقة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للنادي ورئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون النادي حتى موعد الانتخابات.



وفتح في العاشرة صباح اليوم الاثنين 4 سبتمبر باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

لجنة التلقي ..

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وتقدم الثنائي أحمد رجب رواش وأحمد عفيفي، بأوراق ترشحهما على منصب عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، بعدما بدأت اللجنة المكلفة بتسيير أمور نادي الزمالك في تلقى طلبات الترشح صباح اليوم.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل وفقًا لما أعلنته اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عبر إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.



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