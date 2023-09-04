النيابة تطلب ملف عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

تحقق نيابة الجمرك بالاسكندرية فى واقعة انهيار جزئى لاحد العقارات مما اسفر عن مصرع عامل واصابة اخر .امرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وطلب ملف العقار من الحى .

كانت قد شهدت محافظة الإسكندرية، حادثًا مأساويًا، بعد أن لقي عامل محارة مصرعه؛ إذ انهارت به شرفة العقار من الطابق الخامس عشر في منطقة رأس التين بحي الجمرك، تبين أثناء عملية الترميم دون الحصول على ترخيص، فيما تبين سقوطه أعلى عامل تصادف وقوفه أسفل العقار، فيما بدأت جهات التحقيق المعنية التحقيق في الواقعة لمعرفة أسباب وقوع الحادث، وإذا ما كان هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وبدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط شرفة العقار رقم 13 الكائن بشارع قصر التين بمنطقة بحري، حي الجمرك.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية رفقة سيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين الصحة الواقعة، وأن العقار مكون من 17 طابقا، وتبين سقوط شرفة إحدى الشقق السكنية بالطابق الـ 15 أثناء ترميمها.

وأضافت تحريات الأجهزة الأمنية، أن الحادث أسفر عن مصرع عامل المحارة وإصابة عامل آخر تصادف وجوده أسفل العقار.

وأفادت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، بوقوع حادث انهيار شرفة عقار الطابق الـ 15 بعامل تصادف وجوده للقيام بأعمال الترميم دون الحصول على التراخيص اللازمة، وسقط على عامل آخر كان موجودا أسفل العقار، مؤكدة أن العقار صادر له قرار ترميم لسنة 2023 ولم ينفذ من قبل ملاك العقار.

وتم وضع كردون وحواجز حديدية بمحيط العقار؛ لإزالة الأجزاء الخطرة المعلقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.