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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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انطلاق فعاليات تعليم اللغة الكورية بجامعة بنى سويف التكنولوجية

فعاليات تعليم اللغة
فعاليات تعليم اللغة الكورية

 انطلقت فعاليات الدورة الأولى لتعليم اللغة الكورية وسط إقبال من الطلاب والعاملين بالجامعة حيث تضمن اليوم الأول التعريف بالحروف الساكنة والمتحركة. تحت  رعاية الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية 

من جانبه أكد الدكتور خضر أن دورات تعليم اللغة الكورية تأتي كخدمة مجتمعية للطلاب والدارسين وأفراد المجتمع بكل شرائحه، وبما يخدم احتياجات سوق العمل، موضحًا أن الجامعة تقدم خدماتها المجتمعية والتدريبية، وذلك من خلال حقيبة تدريبية متميزة تتماشى مع احتياجاتهم، ومتطلبات سوق العمل، وتقدمها المراكز التدريبية المختلفة بالجامعة مؤكدًا أن تلك الدورات تأتي في إطار المسئولية المجتمعية نحو المجتمع والبيئة المحيطة.

ويتم التدريب فى مقر مركز اللغة الكورية الجديد الذي تم تجهيزه مؤخرًا بالجامعة فى قاعات مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة التي تساعد على تعلم وإتقان اللغة الكورية فى فترة وجيزة، كما يتم التدريب على يد متطوعين كوريين ومتخصصين فى مجال اللغة الكورية.

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IMG-20230904-WA0005
IMG-20230904-WA0006
IMG-20230904-WA0006
IMG-20230904-WA0004
IMG-20230904-WA0004
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