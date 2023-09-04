زوجة تشعل النيران بنفسها بسبب زوجها بالإسكندرية

انتقل فريق من النيابة العامة بغرب الإسكندرية لمتسشفى جامعة الإسكندرية لسؤال الزوجه التى اقدمت على الانتحار بإشعال النيران فى نفسها باستخدام مادة الكيروسين، وذلك أثناء وجودها داخل مطبخ شقتها وتبين أن سبب قدومها على الانتحار الخلافات الزوجية.

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغا لقسم شرطة الدخيلة، من مستشفى جامعة الإسكندرية، الأميري، تكشف وصول ربة منزل مصابة بحروق مختلفة نتيجة اشتعال النيران.

بانتقال الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة، إلى مستشفى تبين وصول المدعوة خ.ع.ف، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة بمنطقة البيطاش، مصابة بحروق متفرقة بالجسم ولا يمكن استجوابها.

وجرى استجواب الزوج ويدعى ال.م.ال، 38 سنة، سائق، مقيم بذات العنوان وتعرض للإصابة بحروق بسيطة فى اليدين، مشيرًا إلى أنه فوجئ بقيام زوجته بسبب جاز الكيروسين على ملابسها ثم أشعلت النيران في نفسها، وذلك أثناء وجودها بمطبخ الشقة فى محاولة منها للانتحار والتخلص من حياتها.

ووفقًا لأقوال الزوج فأنه حاول السيطرة على النيران وإطفائها الأمر الذي تسبب في إصابته بحروق بكلتا اليدين، موضحًا أن زوجته أقدمت على الانتحار نتيجة مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب وقوع خلافات زوجية بينهما، رافضًا توجيه الاتهام لأي شخص.

وأيد شهود العيان من الجيران الواقعة، بينما اتهمت والدتها المدعوة ر.ح.ش، 52 سنة، ربة منزل، زوج ابنتها بأنه تسبب في سوء الحالى النفسية للزوجة.