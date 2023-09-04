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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل محاكمة عصابة حاولت التخلص من أجنبيين لسرقتهما بقصر النيل

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة تشكيل عصابي تتزعمه سيدة شرعوا فى إنهاء حياة أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل لسرقتهما، لجلسة 18 سبتمبر الجاري. 

 

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أحداث الواقعة

أحداث الواقعة، بدأت بتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، مصابان بجروح قطعية وطعنية بالجسم، وقررا أنهما أثناء تواجدهما بالشقة سكنهما، فوجئا بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما وإيهامهما بأنهم جامعى قمامة، وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وسرقة (مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) ولاذا بالفرار.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، إحدى السيدات و4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة والقليوبية.".

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