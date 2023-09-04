الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

أوهمهم بالسفر إلى الخارج.. سقوط المتهم بالنصب على المواطنين

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من (عدد 5 أشخاص) قرروا بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى السفر خارج البلاد.

 

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة.. تبين أنه (محكوم عليه فى عدد 32 حكم حبس فى قضايا "تبديد – نصب" بالسجن 47 سنة و3 شهور) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات الوقائع.

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