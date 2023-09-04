محافظ الفيوم يلتقي عددا من المواطنين ويوجه بحل مشاكلهم

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عددًا من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين الذي عقد اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، وأشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، و مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومسئول التضامن الاجتماعى.

التضامن الاجتماعى

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لطلبات عدد من المواطنين، ووجه مسؤول التضامن الاجتماعي، بتوفير معاش تكافل وكرامة للمستحقين، وكذا عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بفحص حالة مواطن يحتاج لإجراء عملية زرع قرنية، وطفل مريض يحتاج للعلاج، وتقديم الدعم الطبي اللازم لهما بشكل فورى.

وجه المحافظ، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، ووجه رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم اللازم لعدد من الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم، ببحث عدد من المطالب الخاصة بالعاملين بالقطاع طرفها، واتخاذ اللازم بما يتناسب مع انتظام العملية التعليمية قبل بدء العام الدراسى.

واستمع محافظ الفيوم، لطلبات عدد من المواطنين الأولي بالرعاية بمدينة الفيوم، بشأن توفير أكشاك لهم، ووجه رئيس مجلس مدينة الفيوم بإنهاء إجراءات ترخيص الأكشاك على أطراف المدينة.

كما وجه المحافظ، رئيس مجلس مدينة الفيوم، ومدير وحدة المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بفحص شكوى عدد من الأهالى من تسرب المياه بإحدى المناطق السكنية، واتخاذ اللازم لحل المشكلة بشكل جذرى، وكذا معاينة حالة للتعدي على الطريق العام بكفور النيل.









































