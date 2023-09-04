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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مجموعة التشيللو ونسمة ولينا بمهرجان القلعة

نسمة محجوب
نسمة محجوب

استمرارا لفعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام مساء الاربعاء 6 سبتمبر 4 حفلات متتالية.

فى الثامنة مساء على مسرح المحكى تقدم مجموعة التشيللو ستيت اوف هارمونى عددا من الالحان العربية والأجنبية الشهيرة منها العاصفة ، توبة ، النمر الوردي ، ميدلي عمر خيرت ، الأب الروحى ، ميدلي الأفلام العربية ، ألف ليلة و ليلة وغيرها.

المغنية نسمة محجوب تقدم مختارات من أعمالها

وفى التاسعة مساء تقدم المغنية نسمة محجوب مختارات من أعمالها التي نالت شهرة منها يامحروسة ، كل شمس وليها ضل ، على طبيعتى ، يا غاوى هروب ، مستغربة ، ليالى اوجينى ، عابر سبيل بالاضافة الى عدد من الاعمال الغربية.

يليها وفي العاشرة مساء تتغنى السورية لينا شاماميان بمجموعة من أعمالها الخاصة بجانب عدد من المؤلفات الشهيرة منها بالي معاك ، هالأسمر اللون ، على موج البحر ، هنعيش ونشوف وغيرها.

كما يقام على المسرح الخارجي في السابعة مساء حفلا لفرقة مواويل التى تضم الفنانين عبدالرحمن بلاله وسيد إمام ويقدمان العديد من أعمال الفلكلور الشعبى.

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