مجموعة التشيللو ونسمة ولينا بمهرجان القلعة

استمرارا لفعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام مساء الاربعاء 6 سبتمبر 4 حفلات متتالية.

فى الثامنة مساء على مسرح المحكى تقدم مجموعة التشيللو ستيت اوف هارمونى عددا من الالحان العربية والأجنبية الشهيرة منها العاصفة ، توبة ، النمر الوردي ، ميدلي عمر خيرت ، الأب الروحى ، ميدلي الأفلام العربية ، ألف ليلة و ليلة وغيرها.

المغنية نسمة محجوب تقدم مختارات من أعمالها

وفى التاسعة مساء تقدم المغنية نسمة محجوب مختارات من أعمالها التي نالت شهرة منها يامحروسة ، كل شمس وليها ضل ، على طبيعتى ، يا غاوى هروب ، مستغربة ، ليالى اوجينى ، عابر سبيل بالاضافة الى عدد من الاعمال الغربية.

يليها وفي العاشرة مساء تتغنى السورية لينا شاماميان بمجموعة من أعمالها الخاصة بجانب عدد من المؤلفات الشهيرة منها بالي معاك ، هالأسمر اللون ، على موج البحر ، هنعيش ونشوف وغيرها.

كما يقام على المسرح الخارجي في السابعة مساء حفلا لفرقة مواويل التى تضم الفنانين عبدالرحمن بلاله وسيد إمام ويقدمان العديد من أعمال الفلكلور الشعبى.