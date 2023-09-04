الخطيب يتوجه إلى فرنسا لاستكمال رحلة العلاج

يغادر محمود الخطيب، رئيس مجلس إداررة النادي الأهلي ، معسكر الفريق الأحمر بالنمسا خلال الساعات المقبلة في طريقه إلى باريس، لمعاودة الطبيب الفرنسي المعالج الذي يتابع حالته منذ فترات طويلة.





يخضع رئيس الأهلي هناك لعدد من الفحوصات الطبية الجديدة، لاستيضاح الموقف كاملًا قبل استكمال العلاج على النحو المتفق عليه سلفًا أو تكون هناك خطوات علاجية أخرى.. خاصة أنه تعرض أكثر من مرة إلى وعكة صحية في الفترة الماضية، كان آخرها قبل يومين، أثناء تواجده الحالي بمعسكر الفريق، واضطر للتوجه إلى أحد المستشفيات.



وطلب منه الأطباء النمساويون خلال عرضه عليهم ضرورة معاودة الطبيب الفرنسي الذي يتابع حالته، لأنه يحتاج إلى المزيد من الرعاية الصحية والالتزام بالراحة فترة ليست قصيرة؛ في ظل معاناته من إرهاق ذهني شديد، وحالة دوار تنتابه بين الحين والآخر.

مران الأهلي الأخير ..

كان الفريق الأحمر بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر قد خاض مرانه بالأمس، على فترتين صباحًا مساءًا، وشهد التركيز على الجوانب البدنية. كما خضع لاعبو الفريق لتدريبات خططية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ، في معسكر إعداد في النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.



للمزيد من الأخبار عبر بوابة الوفد على واتساب اضغط هنا ..