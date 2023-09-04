الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بهارب من السجن 59 سنة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص – مقيم بكفر الشيخ) محكوم عليه بالحبس 25 سنة وكفالات مالية فى 63 حكم (مستأنف – جزئى) فى قضايا "تبديد" وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بالقليوبية) محكوم عليه بالحبس 55 سنة وكفالات مالية فى 68 حكم (مستأنف – جزئى) فى قضايا "تبديد - شيك - خيانة أمانة" .

 

القبض على تاجري عملة بالسوق السوداء

القبض على متهم بإنهاء حياة شخص بسبب خلافات بينهما في الدقهلية

 

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بسوهاج) ، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "قتل عمد" ، وسبق إتهامه فى عدد 7 قضايا أبرزها ( قتل- سلاح بدون ترخيص) وضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بالإسكندرية) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 46 قضية "شيك - تبديد" بالحبس 59 سنة و 9 شهور  وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

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