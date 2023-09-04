رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يستقبل وفد الهيئة العربية للتصنيع لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، وفد الهيئة العربية للتصنيع "مصنع صقر"، لبحث آليات التعاون المستقبلي المشترك بين الجانبين، بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

وعرض الوفد، الأنشطة والخدمات التي تقدمها الهيئة العربية للتصنيع، مع بحث إمكانية توريد معامل ومستلزمات الكليتين وبرامجهما الخمسة، وأعمال الفرش والتجهيزات، إضافة إلى توريد معامل للبرامج الجديدة التي تستهدف الجامعة افتتاحها مستقبلا.

من جانبه رحب الدكتور عادل زين الدين، بوفد الهيئة، مشيدا الخدمات المتميزة التي تقدمها الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي، منوطة ببحث أفضل العروض المقدمة للجامعة في مجال توريدات المعامل وأعمال الفرش والتجهيزات.

ضم الوفد كل من: اللواء ابراهيم صبحي، والمهندس عمر عبد الله، والمهندس قطب محمد، والمهندسة سهام مصطفى.