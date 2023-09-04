طلاب كوريا تشيد بالتراث المصري في الإسكندرية

أشاد وفد طلاب كوريا الجنوبية بجهود مكتبة الاسكندرية فى توثيق ونشر التراث المصرى واكد اهمية الحفاظ على الهوية المصرية . جاء ذلك خلال استقبال مكتبة الإسكندرية وفدًا من طلاب كوريا الجنوبية، ضمن فعاليات برنامج تبادل الوفود الشبابية من الدول المختلفة والذي تنظِّمه وزارة الشباب والرياضة، بمركز توثيق التراث الطبيعي والحضاري التابع لقطاع التواصل الثقافي.

وتفقَّد الوفد قاعات المركز، بما في ذلك قاعة بانوراما الحضارة، التي تقدم عرضًا شاملًا عن تاريخ مصر بدءًا من الحقبة الفرعونية والتاريخ القبطي والإسلامي ومصر الحديثة، كما اطلع الوفد على لوحات حائط المعرفة والتي تعمل بتقنية الواقع المعزز، وتستعرض عدة موضوعات منها: مقبرة توت عنخ آمون، الفن التشكيلي المصري، بردية كتاب الموتى لآنى، جدارية مقبرة رخمي رع.

في نهاية الجولة أتيحت للزوار فرصة للتصوير التخيلي من خلال تطبيق «SnapSend» المطور والمنتج بواسطة المركز مع شخصيات مصر القديمة الشهيرة مثل: حارس الملك توت عنخ آمون، ورمسيس الثالث وحورس وست.

وفى نهاية اللقاء ا قدَّم رئيس الوفد الكوري هدية تذكارية للمركز تقديرًا لجهوده.