الأيتام الخمسة فى محنة

نورة خالد رمضان، أرملة، توفى زوجها منذ ثلاث سنوات تاركاً لها حملاً ثقيلاً فى تربية الأبناء وتعليمهم، وتعول الأم خمس بنات جميعهن فى مراحل التعليم المختلفة.

«فاطمة» فى الصف الثانى الثانوى و«ملك» فى الصف الثالث الإعدادى و»ساندى» فى الصف الرابع الابتدائى و«جنى» فى الصف الثانى الابتدائى و«رحمة» ثلاث سنوات، والأب كان موظفاً بسيطاً بهيئة النقل العام والأم ربة منزل ولا تمتلك من حطام الدنيا شيئاً يعينها على تربية البنات سوى معاش 600 جنيه لا تكفى احتياجات الأسرة من مسكن ومأكل وملبس ومصروفات الدراسة وليس للأسرة أى مصدر دخل يعينهم على غلاء المعيشة.

وتناشد «عيادة الوفد «أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعين الأم على تربية البنات واستكمال تعليمهن ومواجهة ظروف المعيشة الصعبة.