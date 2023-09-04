11.5 ألف جنيه تعيد سمع «أحمد»

أحمد مصطفى محمد، 7 سنوات، طالب فى الصف الأول الابتدائى، يعانى من ضعف سمع شديد منذ الصغر وتم اكتشاف المشكلة وهو فى عمر ثلاثة شهور وتم إجراء الفحوصات الطبية والعرض على الأطباء المختصين كما تم تركيب سماعات طبية على نفقة التأمين الصحى وإجراء عملية زراعة قوقعة ومع مرور الوقت يحتاج إلى أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها 11485 جنيهاً والزوج هجر المنزل، والأم لديها طفل آخر وليس لها أى مصدر دخل ثابت ويحتاج الطفل إلى جلسات تخاطب تكلفتها ثلاثة آلاف جنيه تعجز الأم عن توفيرها.

تناشد «عيادة الوفد» أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء أجهزة السمع وتخفيف مأساة الطفل «أحمد».