القمة الإفريقية الأولى للمناخ بنيروبي.. ملفات شائكة لمواجهة التحديات المناخية

في ضوء اهتمام مصر بملف المناخ الذي يعد تحديًا كبيرًا يواجه دول العالم خلال السنوات الأخيرة نتيجة التغيرات المناخية التي تُلقي بظلالها على كافة الدول أجمع وأصبحت شبحًا يواجه، تأتي مشاركة مصر اليوم في القمة الإفريقية الأولى للمناخ بكينيا.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن القمة الإفريقية الأولى للمناخ بكينيا:

أعمال القمة الإفريقية الأولى



تنطلق أعمال القمة الإفريقية الأولى للمناخ اليوم في العاصمة الكينية نيروبي.

تأتي القمة بدعوة من الرئيس الكيني ويليام روتو.

تستمر أعمال القمة الإفريقية حتى السادس من سبتمبر الجاري.

يشارك في قمة نيروبي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تأتي القمة الأولى بعنوان "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم".

كما يشارك في القمة عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية.

تستهدف القمة تسليط الضوء على التحديات المناخية التي تواجهها القارة السمراء.

وتستهدف القمة أيضا الإسهام في إيجاد حلول جذرية للتحديات المناخية.

كما تبحث القمة الالتزامات والتعهدات الدولية في ملف التغيرات المناخية، والوقوف على التحديات القائمة، من أجل التوصل إلى حلول مستدامة في هذا الصدد.