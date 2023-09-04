541 محضر إشغال طرق خلال حملات لشرطة المرافق بالأقصر



شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر بقيادة العقيد خالد الغول، مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر عدد من الحملات، على مستوى مراكز ومدن المحافظة على مدار اغسطس الماضى.



وأسفرت الحملات عن تحرير ٥٤١ محضر اشغال، ٢٢٥ محضر بائع متجول، ١٩٢ محضر نظافة عامة، ٢١٧ محضر مضبوطات متنوعة، ١٥٨٢ محضر ازالات ادارية وذلك بالتنسيق مع مسؤولي مركز ومدينة الاقصر ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.



وبناءا على تعليمات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.