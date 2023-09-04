فيوميترا.. أول روبوت بشري يستعد للإقلاع للفضاء

تستعد منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لإطلاق أول مهمة Gaganyaan، مع Vyommitra، وهو روبوت يشبه الإنسان يرتاد الفضاء كأول اختبار له. لقد أثبت الهبوط السلس لمركبة تشاندرايان بالقرب من القطب الجنوبي للقمر همة ISRO. ومع إطلاق Aditya L1 في 2 سبتمبر 2023، أصبحت الاستعدادات لرحلة مأهولة هي التالية على جدول الأعمال.

في الأسبوع الماضي، أطلع وزير الاتحاد الهندي جيتندرا سينج الجمهور على أول رحلة فضائية مأهولة للهند، وكشف عن أن تجارب المشروع ستبدأ في أكتوبر. وقال إن المرحلة الثانية للمشروع ستتضمن إطلاق روبوت أنثوي يسمى "فيوميترا" إلى الفضاء.

وفقًا لموقع ISRO على الويب، هناك العديد من المهام التي سبقت Gaganyaan قيد الإعداد. قبل إطلاق البشر إلى الفضاء، تكون هذه المهام بمثابة دليل على مفهوم المراحل المختلفة من الاستعداد التكنولوجي. تعتبر رحلات مركبة الاختبار (TV) واختبار AirDrop المتكامل (IADT) أمثلة على هذه المهام التوضيحية. قبل القيام بمهمة مأهولة بطاقم بشري، ستثبت المهمة غير المأهولة سلامة النظام وموثوقيته.

تشير التقارير الأخيرة إلى أن ISRO تخطط لإرسال روبوت يشبه الإنسان يرتاد الفضاء ويسمى Vyommitra في أول رحلة استكشافية غير مأهولة إلى Gaganyaan قبل أن يتمكن البشر من السفر إلى الفضاء.

ما هو الغرض من الروبوت Vyomitra؟

خلال الجلسة الافتتاحية لعام 2021 لـ "رحلات الفضاء البشرية واستكشافها: التحديات الحالية والاتجاهات المستقبلية"، كانت الروبوت الأنثوي فيوميترا محور الاهتمام. يأخذ روبوت المركبة الفضائية غير المأهول فيوميترا اسمه من مزيج من الكلمات السنسكريتية التي تعني "الفضاء" (فيوما) و"صديق" (ميترا).

لإثبات أن وحدة الطاقم يمكنها السفر بأمان عبر الفضاء، تخطط ISRO لإطلاق روبوت يشبه الإنسان. نظرًا لافتقاره إلى الأرجل ولكن قدرته على الانحناء للأمام وللجانب، يتم تصنيفه على أنه نصف إنسان. ويقال إن فيوميترا يتمتع بالعديد من المهارات، بدءًا من التنبيه وحتى توفير الدعم الأساسي للحياة. لديها إمكانيات مثل تشغيل لوحة التبديل ومراقبة معلمات الوحدة.

علاوة على ذلك، يمكن للروبوت التعرف على الأشخاص وتقديم المعلومات ردًا على الاستفسارات وإجراء الاختبارات عند الطلب. سيكون الإنسان قادرًا على التعامل مع البيئة المحيطة بنظام دعم الحياة مثل الإنسان.