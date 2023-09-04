اليوم افتتاح معرض اهلا مدارس بالغردقة

يفتتح مساء اليوم معرض اهلا مدارس بمدينة الغردقة لعرض مستلزمات المدارس الكتب و الشنط والأحذية بأسعار مخفضة

وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر

هذا وكان اللواء ايهاب مكاوى رئيس مدينة القصير قد افتتح معرض "أهلا مدارس"، للمستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث يقام المعرض بشارع جامعة الدول العربية.

جاء ذلك بحضور مدراء إدارة التموين والمركز التكنولوجى المتطور بالإدارة وممثلو الغرفة التجارية بمدينة القصير وسكرتير المدينة وعدد من مديرى الجهات التنفيذية.

وقال رئيس مدينة القصير، إن إقامة تلك المعارض، تأتى بالتنسيق بين قطاع التموين والغرفة التجارية للعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة، تزامنا مع اقتراب العام الدراسي، مشددا على المتابعة المستمرة للفعاليات والالتزام بإعلان الأسعارعلى كافة الأصناف.