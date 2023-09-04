العثور على زوجين متوفيين داخل غرفة نومهما في مطوبس

بعد إتمام مراسم حفل الزواج

يكثف رجال مديرية أمن كفرالشيخ، جهودهم لكشف لغز وغموض العثور على جثه زوج وزوجته والدماء تسيل منهما وملقيان على الارض بغرفه نومهما بعد زفافهما.

وكان مأمور مركز شرطه مطوبس قد تلقى بلاغا من أهالى عزبة "الشعراوى"، التابعة لقرية الجاهل بالوحدة المحلية لقرية منية المرشد مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ،على جثتي زوجين مقتولين وبهما آثار ذبح بالرقبة في ظروف غامضة داخل منزلهما .

انتقل رجال مباحث مركز شرطة مطوبس إلى مكان الواقعة محل البلاغ، لإجراء المعاينة اللازمة وبالفحص تبين وجود جثتي المدعو”أحمد.س.م”، 34 عاما فلاح وزوجته “نوال.ع.ع”،21 عامًا، بجوار بعضهما مقتولين، وبهما آثار ذبح بالرقبة في منزلهما الكائن بعزبة الشعراوي.

وقررت جهات التحقيق بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، نقل جثمان زوج وزوجته إلى المشرحة، وذلك لتوقيع الصفة التشريحية على الجثمانين، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين، لبيان سبب وكيفية الوفاة.

حُرر بذلك المحضر رقم 6175 لسنة 2023 إداري مركز شرطة مطوبس، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات،وتولت النيابة العامه التحقيق وأمرت بتكثيف التحريات لكشف غموض الحادث والوصول إلى مرتكبيه .